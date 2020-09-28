陸美對抗戰場持續擴大。美國國務卿蓬佩奧和中國外交部長王毅近來頻頻出訪，如今雙方的角力也將從歐洲轉至亞洲。繼蓬佩奧敲定10月上旬造訪南韓後，王毅也預計在10月中旬出訪當地。韓媒分析，中美對抗之際，雙方都想拉攏南韓，兩強在外交戰場的博弈早已開始。

南韓《朝鮮日報》和《中央日報》28日引述外交消息人士說法報導，中韓外交部門正就王毅10月訪韓一事進行磋商。一旦王毅順利成行，將是他自去年12月以來，時隔10個月再度訪韓。不過，王毅出訪的具體時間尚未確定。

《朝鮮日報》則指出，有鑒於中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪8月剛訪問南韓，僅僅2個月後王毅又準備前來，外交人士認為，這種狀況相當罕見。

另一方面，蓬佩奧訂於美國大選之前、10月7日前後訪韓。據悉他此行將施壓南韓加入5G與半導體領域的「反中陣線」，同時還可能警告南韓不可退出美日韓安保合作體系。

《中央日報》認為，蓬佩奧和王毅相繼來訪，意味南韓將同時受到中美施壓，還有消息人士透露：「最近中國在歐洲和亞洲展開對抗美國封鎖的外交攻勢，王毅訪韓就是這項攻勢的延續。對中國而言，身為美國盟友的韓國（在中美之間）保持中立，是十分重要的課題」。

另外，王毅與蓬佩奧訪韓後，下一步也都將轉往日本，會見新任首相菅義偉。屆時菅義偉如何在美中兩國間取得平衡，也值得外界觀察。

(中時 )