大陸廣西省桂林市日前傳出情殺事件，7月10日岑性男子與梁姓女子在家共進晚餐，兩人喝酒助興。未料，隔日凌晨兩人因小事起爭執，岑男不滿梁女抱怨他無所事事，一時失手掐死她，事後還姦屍，在床邊伴屍3天才投案自首。

綜合陸媒報導，33歲的岑姓男子與49歲的梁姓女子為男女朋友，兩人共同居住在桂林市七星區，今年7月10日時，兩人在家共進晚餐並飲酒作樂，凌晨時分，兩人因生活瑣事起了口角，雙方爭執不休還互甩巴掌，岑男不甘被打也回敬她一巴掌。

未料，岑男一出手便將女友搧倒在地，但仍怒氣未平，一躍而上騎在梁女身上，雙手使勁地往她的脖子按壓。岑男向警方自述，「當時她抱怨我沒工作也沒事做，所以我心裡就特別煩。」更表示自己掐了她1、2分鐘後，她就閉上眼睛了。

岑男向警方供述，在掐完她後，還與她發生了一次性關係，完事後發現她躺在床上一動也不動，他才意識到梁女已經死亡。事後他替梁女換上紅色裙子，除了回家及日常採購外，他都躺在床上與女友的屍體相伴，期間意圖輕生，直至同月14日才放棄，投案自首。

此案經9月24日桂林市七星區檢察院向媒體通報才曝光，經調查後，依故意殺人罪向岑男問罪。

(中時新聞網)