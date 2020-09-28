香港蘇富比秋拍繼早先宣佈將於10月5日史無前例地以「無底價」形式上拍102.39卡拉橢圓形D色完美無瑕鑽石，28日再公佈在10月7日的「瑰麗珠寶」專場中，推出另一枚逾百卡拉瑰寶：118.88卡拉天然未經加熱「緬甸皇家藍」藍寶石，為蘇富比二十年來最碩大的一枚「緬甸皇家藍」藍寶石。

此外，專場也將帶來一系列絢麗奪目的珍罕彩色寶石及鑽石，包括香港珠寶藝術家FORMS及劉孝鵬（Nicholas Lieou）極具前瞻性的珠寶設計。

蘇富比珠寶部亞洲區副主席于文浩指出，此次推出天然瑰寶118.88卡拉天然藍寶石，是多年以來現身蘇富比拍場中最大一枚「緬甸皇家藍」之一，而另一枚6.41卡拉天然「緬甸鴿血紅」紅寶石配鑽石戒指，則是由Forms設計鑲嵌，來自重要私人收藏，極為難得。

于文浩說，疫情仍在衝擊全球，但珠寶市場展現出高度韌性，其中亞洲的藏家更可謂眼光獨到，追求極致，聚焦於市場上最頂級的珠寶；此次拍賣「無價之寶」群星璀璨，勢必吸引區內以至國際藏家注目。

(工商 )