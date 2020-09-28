汽車輪圈鍛造大廠-巧新（1563）科技預計11/14召開股東臨時會，改選董監事，外傳原有意爭取經營權的和大集團董事長沈國榮釋出善意，將從競爭改為合作！巧新董事長黃聰榮今（28）日指出，歡迎對巧新未來營運帶來正向發展、具競爭力的合作夥伴，共同與巧新經營團隊們討論策略聯盟並積極執行，只不過截至目前為止，「巧新尚未收到與報載有關的個人或公司提出合作意願、或具體的項目等！」

巧新再次重申，只要在相同的經營理念基礎上，歡迎在策略聯盟的議題上共同討論，而且「巧新經營團隊可控股權已過半，不存在外界所稱的經營權問題。」因此，希望所有巧新股東、投資人等不要再以訛傳訛，也避免透過市場上發布片面訊息，造成影響公司營運的疑慮，以及公司員工、股東、投資大眾及主管機關等各界不必要的臆測。

巧新表示，觀察中國、美國、歐洲等主要新車銷售市場的表現，其中，中國與歐洲市場有逐步復甦的態勢，且第四季為傳統汽車產業旺季，加上豪華品牌車廠的新車款研發以節能減碳為主流趨勢，帶動新車款搭載鍛造鋁圈的滲透率逐漸提升。

巧新目前也已感受到主要品牌車廠客戶在暑休後的拉貨力道有增溫的態勢，除了在手客製化輪圈的訂單掌握度高外，且耗時長達3年規劃屏東新廠建立一貫化淨成形專用生產線，已順利於第三季陸續獲得主要豪華汽車品牌車廠的認證，並有望於今年第四季開始進行試量產，對第四季整體營運有機會繳出優於第三季的表現深具信心。

此外，未來電動車因高度輕量化需求及強調輪圈的空氣動力學發展，也有望帶動淨成形鍛造輪圈需求持續增溫，巧新產能亦有機會隨著經濟規模放大，有效降低每車搭載鍛造鋁圈的平均成本並加速應用，助力巧新未來營運成長動能。

(工商 )