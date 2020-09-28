（遠傳總經理井琪28日出席2020台日科技高峰論壇時表示，5G將為台灣醫療帶來更多的前瞻應用與創新服務模式。圖／遠傳提供）

遠傳總經理井琪28日出席2020台日科技高峰論壇時，以「5G前進醫療大未來～遠距診療實務應用分享」為題發表演說，並與台日產官學界專業人士分享智慧新興科技如AI、IoT、機器人、5G 技術等在跨領域的創新應用。

井琪表示，在台灣，雖然民眾擁有非常好的健康保險與醫療資源，但仍存在不少醫療資源相對缺乏的地區，民眾仍舊面對著長途就醫問題，再加上今年COVID-19新冠肺炎疫情的延燒，民眾及醫療機構的醫療模式也正在面臨挑戰，其中零接觸的醫療模式正在快速興起，而遠距診療服務就是其中之一。

井琪強調，期待凝聚台日在醫療領域創新科技發展與應用之共識，並引領台日共創「數據驅動創新」的前瞻思維及探尋可能的合作方案。

根據國家發展委員會與內政部統計處資料顯示，台灣將於2026年後進入超高齡社會，65歲以上占總人口的20.6％，隨著高齡化社會來臨，診療便利性的需求也快速增加，遠距診療已是勢在必行的發展趨勢。而今年台灣正式進入5G新世代後，5G最重要的三大特性高頻寬、低延遲以及大規模物聯網，將可提供遠距診療所需的高解析度醫療影像以及零時差通訊服務，尤其是不受場域限制的行動化服務。

遠傳電信自2018年起致力於發展大數據、人工智慧及物聯網應用，智慧醫療為遠傳電信重要的產業發展之一，並於今年結合5G通訊、雲端服務、Medical-IOT，正式推出「Health+遠距診療解決方案」，率先於台東縣導入全台第一個遠距診療服務，同時串連三家大型醫療機構的遠距醫師，連結100公里外的醫學中心，為台東縣民眾提供眼科、皮膚科及耳鼻喉科等遠距專科門診服務。

井琪指出，遠傳電信對於遠距診療的應用推動，第一步就是要用「網路取代馬路」，讓「診療」不再有「距離」。雖然台灣民眾擁有好的健康保險與醫療資源，但對醫療資源相對缺乏的地區，或家中有高齡長者、失能成員的家庭，民眾仍舊面對著長途就醫問題。

井琪以台東縣為例，40％的民眾面對最大的就醫成本，就是距離。遠傳結合5G推出遠距診療服務後，上線至今已服務台東縣患者超過上千人次，也打破長期以來，台東縣在專科醫師資源不足下，所帶來長途就醫的交通成本問題，幫助當地民眾縮短4小時就醫往返時間；台東縣11個鄉鎮，預計共有2.6萬家庭、7萬人將可受惠。

在台東縣遠距專科門診的實務臨床應用中，5G實務已經成功為醫師與患者，帶來前所未有的遠距診療互動體驗與品質。除了遠距專科門診外，遠傳電信也正積極針對居家遠距醫療、緊急醫療救護會診、偏鄉健康篩檢等醫療場域，進行應用推動與發展。在此基礎下，同時結合Medical-IOT與AI等數位科技發展，相信5G將會為台灣醫療帶來更多的前瞻應用與創新服務模式。

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