田馥甄的「一一巡迴演唱會」28日最後一場，唱完〈日常〉後，對於最後一晚與歌迷相聚，感性表示：「今天是我在坐月子中心（小巨蛋）的最後一天，明天就可以出關了，有種依依不捨的感覺。」更邀請Selina、Ella上台，相隔15個月公開合體，田馥甄開心表示：「她們今天很老百姓的打扮，說上台就上台，很隨性、是天生的藝人。」三人在台上相擁打氣，氣氛溫馨，田馥甄感動地說：「謝謝我的好姊妹，有始有終的義氣相挺，謝謝妳們！」

S.H.E相隔15個月公開合體。（盧禕祺翻攝直播畫面）

今也是教師節，她感性表示每一場的觀眾對自己而言都像老師，「不只站在講台上是老師，每個在生命中相遇的人都像老師」，幽默表示有些觀眾比較佛系淡定，有些人則是當她想講內心話時會突然大喊「我愛你」，笑說：「人生中遇到不同你們是很奇妙的事，各位老師！請多多指教。」

她認為人生有各種無法預知的未來，「就像你們在買票時，座位自動選號，更是命運，你不會知道身邊坐的人將會是誰」；有趣的是，搖滾區一位歌迷戴著模仿她第一套造型的白色大帽子，而這位歌迷正是她3年前在高雄巨蛋開唱時，坐在台下借她木魚的同一位，呼應田馥甄所說的未來無法預料。最終場除了好姐妹Selina二刷、Ella三刷力挺，許光漢、許如芸、A-LIN、韋禮安及白安等人也到場欣賞。

田馥甄小巨蛋演唱會今第四場。（何樂音樂提供）

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