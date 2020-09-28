大陸社交媒體上，發布的一張實驗艦的照片，它採用3船體設計，長度大約50公尺，相當類似美國海軍的「海獵人」(Sea Hunter)無人艦(USV)。顯然，這又是中共海軍仿傚美國海軍裝備的又一例證。

美國海軍學會新聞(USNI News)報導，儘管這型軍艦的名稱與計畫名都未知，但是從圖片來分析，已經確定了建造單位以及尺寸。

這艘無人艦是由位在江西省九江市的同方江新造船有限公司所建造，根據衛星圖照，該艦於2019年8月30日之前下水，由於船廠位於長江中游，此處距離大海760公里，所以該艦的測試地點，是在長江或是鄱陽湖。目前尚不清楚這是官方的政府資助計劃，還是私人的研發案。同方江新造船公司雖然有一些製造政府船隻的業務，但通常與中共海軍（PLAN）無關。

中共海軍無人艦與美軍「海獵人」的比對。(圖/USNI)

既然它如此類似美軍的海獵人，就說一下海獵人的研發情況。海獵人最初的任務設定是追踪水下的柴電潛艦，因為現代的柴潛可以做到相當安靜而不好追查，因此航行時間長，沒有人員補給問題的無人艦，是不錯的潛艦追查員，如同它的名字「海獵人」。

海獵人的航速達可達到27節，並且有19000公里的航程，30~90天自主航行的能力，除了核動力潛艦可能無法追查以外，柴油潛艦都能長時間追蹤。

與海獵人相比，大陸版的海獵人船體稍長一些，並且更寬，因此它的排水量可能更高。增加尺寸的主要好處應該是航程可以更長。

大陸製的KJ-600空中預警機。(圖/USNI)

中國大陸的產業以模方聞名，國防設備也是如此，以大陸的說法叫「學習成功經驗」，相關的案例可說是不勝枚舉，比如不久前公布的KJ-600航艦空中預警機，在尺寸與外觀上，都頗類似美國海軍E-2C/K鷹眼預警機。

(中時新聞網)