宜蘭蘇澳籍漁船新凌波號在釣魚台12浬，遭日本海上保安廳船艦撞損，國民黨發言人陳偉杰晚上在臉書發文，高呼「政府快醒醒～釣魚台是我們的！」

陳偉杰說，我國漁民在釣魚台自家海域捕魚，結果被日船衝撞警告，今天外交部長吳釗燮竟回答立法委員「還沒釐清誰撞誰？」所以無法向日本政府抗議？台日關係協會祕書長郭仲熙更辯稱是「A」到，不是衝撞！

陳偉杰諷刺說，太神奇了，政府說現在台美關係史上最好，就要我們吃瘦肉精美豬！說台日感情非常友好，日船就可以強行進入我國海域衝撞漁船？哪天會否直接把釣魚台送給日本政府當聖誕禮物呢？

陳偉杰大歎說，到頭來我們還是要問政府跟美國或日本政府交換了什麼？如果沒有拿人手短吃人嘴軟，為什麼面對爭取釣魚台主權，維護我國漁民作業權益，政府竟如此軟弱？有需要這般低聲下氣嗎？

陳偉杰強調，台日漁船糾紛持續多年，不知道為什麼民進黨政府不敢正式跟日方聲明：釣魚台列嶼主權就是屬於中華民國！今日任由日船擅闖我國海域挑釁，改日又做出犧牲國民權益的事好像也不奇怪了。

(中時 )