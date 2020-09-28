美股由於對新刺激措施寄予厚望，加上本周可預期總統大選首場電視辯論、公布非農就業人口數據會衝擊股市，投資人在周一開盤就提前進場，撐高大盤，4大指數齊揚，漲幅約在0.9至1.5%間，道瓊工業指數漲逾400點，那斯達克指數也跳高超過160點。台積電ADR早盤稍微跑輸大盤，小漲約0.9%，股價邁向80美元。

歐股全面上揚、中國大陸最新經濟數據意外亮眼導致對全球復甦樂觀期待，可能也給予市場一定信心，投資人或許認為經濟低迷情況不如想像中糟糕。周日官方數據顯示大陸工業利潤連續4個月增長，利潤也僅比疫情爆發前2019年下降4.4%。

於那斯達克掛牌20年的陸企新浪，今日除公布微博第2季財報，也同意New Wave控股及其子公司私有化要約，2家公司將以26億美元收購新浪在外流通所有普通股，助新浪完成私有化退市。New Wave收購估值為每股43.3美元，較上周五收盤價溢價約7.7%，帶動新浪周一盤前一度大漲逾7%，開盤後相較周五收盤價也漲近6%。其他大型科技股包括臉書、蘋果、谷歌、亞馬遜早盤股價漲幅均超過1%。

以保險業為主要客戶的投資管理公司Conning、其股票策略主管湯斯維克(Don Townswick)說：「美股確實看到了典型9月拋售行情，但大型科技股在震盪後仍將熱門，投資人目光也可能轉向更廣泛的個股，如果企業業績良好且前景樂觀，10月市場基調可能恢復多頭和買進。」

富國銀行利率策略主管舒馬克(Michael Schumacher)認為，儘管周五公布的非農數據是大選前最後1份就要報告，但影響不如總統大選辯論顯著。他說：「我們認為這是件大事。如果辯論後川普(Donald Trump)被認為會贏，風險市場可能會出現積極動向，債市會有拋售潮，投資人將轉進股市。」

(中時新聞網)