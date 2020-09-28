大陸互聯網企業新浪官網28日公告稱，新浪就「私有化」交易達成最終協定。New Wave MMXV擬以每股43.3美元的現金價格，收購新浪所有已發行普通股，該交易對新浪估值為25.9億美元。受此消息激勵，新浪美股盤前一度大漲11％，最新私有化價格溢價7.7％。新浪的私有化預計在2021年第一季完成。

新浪美股上週五（25日）收報40.19美元。28日截至20點20分，新浪美股盤前上漲2.21美元，報42.2美元，漲幅5.5％。

華爾街見聞報導，新浪近年業績和股價一路下滑，而美股市場又沒有給出高估值的情況下，選擇私有化，或為柳暗花明又一村。一旦私有化成功，且在大陸國內再度上市，在市值上或許會有更好表現。

早在7月6日，新浪就宣佈，董事會收到來自New Wave MMXV公司的非約束性私有化要約，當時擬以每股41美元的現金價格，收購新浪所有已發行普通股，對新浪估值為26.8億美元。

有分析稱，新浪的私有化多少與美國做空機構大肆圍獵中概股有關。先前，在美股上市的大陸電商企業如阿里巴巴、京東、網易紛紛回港二次上市，亦備受資本市場追捧。

(工商 )