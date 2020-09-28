鑑於新冠肺炎疫情可能在秋冬加劇，加上年終假期逐漸逼近，雜貨和食品業者記取春季備貨不足的教訓，紛紛提高食品和衛生用品的庫存，暫時拋開實年多年的及時存貨（just-in-time inventory）制度。

部分專家警告，在進入秋季和冬季後，美國的新冠肺炎確診人數可能大幅揚升，並引發新一波防疫措施。超市業者積極備貨應戰，食品公司也加速生產熱門商品，致力為冬季做好準備。

產業人士表示，他們不會再像春季疫情剛爆發時一樣，毫無準備和規畫。超市業者Southeastern Grocers夏季便開始安排聖誕節必備的火雞和火腿肉品存貨，較以往提早了數個月。

食品雜貨批發商United Natural Foods額外增加佐火雞的蔓越莓醬、花草茶和感冒藥庫存。該公司總裁特斯塔（Chris Testa）表示：「我們6月就開始談論感恩節，過去從沒有這麼早做準備。」

Associated Food Stores近期開始設立「疫情專區」，倉庫永遠都有清潔和衛生用品庫存。該公司也建立標準流程，以便處理需求一夕暴增的情形，再也不會因為突發狀況而措手不及。

為了防止春季的失誤重演，雜貨業者為疫情和年節提高庫存量，暫時捨棄零售業者奉行數十年的及時存貨管理制。

雖然業者積極備貨，但蔬菜罐頭和溼紙巾等熱門商品還是不容易取得足夠存貨，部分原因是市場需求依舊強勁，還有製造商仍在趕工生產。

通用磨坊（General Mills）表示，Progresso濃湯、Pillsbury冷藏麵團，與Betty Crocker蛋糕預拌粉供不應求。公司已經提高產能，並與30家新的委外夥伴合作。該公司指出，整個產業努力重建同類型產品的庫存。

(工商 )