我國與COVAX（疫苗全球取得機制）簽約後，衛福部長陳時中曾表示，目前已有9支疫苗進入臨床試驗第三期且同為COVAX平台上的優先疫苗，但實際上目前只有2支在COVAX平台上的疫苗進入臨床第3期。對此，有網友表示，可以振作一點嗎？並狂酸，「草包指揮官狀況外？」

衛福部長陳時中日前表示，我國已於9月18日與國際平台「COVID-19 疫苗全球取得機制」（COVAX）。但25日被問到疫苗何時上市時，他則說，確定時間COVAX也不知道，並強調不會採用大陸製疫苗，引起輿論譁然。近日，陳時中口誤稱，有9支疫苗進入臨床試驗第三期且同為COVAX平台上的優先疫苗，但實際上目前只有2支在COVAX平台上的疫苗進入臨床第3期，又引起各界熱議。

對此，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今(28日)發文表示，「是覺得反正也拿不到，狀況內外都一樣嗎？可以振作點嗎？你目前還是官耶」，並PO出一張照片，在圖中寫下文字批評，「草包指揮官狀況外？」

其他網友也留言回應，「無能之人終究愈來愈被大家看破手腳」、「現在滿腦子想的，就是台北市那個位子，其他……」、「他一心只想紅，完全沒心專注在應該要專注的事物上」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今也出面解釋，表示目前只有2支在COVAX平台上的疫苗進入臨床第三期，其餘皆處在第二期臨床或是第三期臨床前的階段，並澄清陳時中說法的含意。

是覺得反正也拿不到，狀況內外都一樣嗎？ 可以振作點嗎？你目前還是官耶 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年9月27日 星期日

(中時新聞網)