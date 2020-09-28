女星歐陽娜娜將在大陸「十一國慶」登上央視演唱《我的祖國》，消息自昨天傳出後就引發熱議，行政院長蘇貞昌昨被問到此事則表示，身為公眾人物，跑到對岸去唱不適當的歌「國人自有公評」，而歐陽娜娜至截稿前沒有發文正面回應此事，不過她則一如往常曬生活美照，並在IG以英文寫下生活很美好。

對此，就有網友在論壇上發文指出，歐陽娜娜對於民進黨政府的反應，就如同現下大部分年輕人的心聲，被藍綠亂搞十多年，年輕人眼中看不到希望，原本以為讓國民黨下台、民進黨上台後會看到曙光，但是沒想到蔡英文上台後年輕人看見的只有絕望。

該網友指出，如今年輕人生不婚情況更嚴重、人口正式進入負成長、人口減少，但房價依然高漲，民進黨卻忙著養網軍、搞貪汙、搞走私、操作統獨議題、拿香港人的血做芒果乾，無視年輕人的痛苦，很多年輕人只能跑去大陸賺人民幣，不然就是去澳洲日本當次等打工仔，歐陽娜娜今天的聲音其實就代表了絕大部份年輕人的心聲。

(中時新聞網)