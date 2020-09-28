三星全新的Galaxy S20 FE一口氣帶來了療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅 5色，定價2萬3990元，即日（28日）起開放預購、10月7日起全台指定通路正式上市。（三星提供）

三星全新的Galaxy S20 FE的前置鏡頭升級成3200萬超高畫素，搭配一鍵拍錄、超清晰夜拍、30X超高倍變焦等功能。（三星提供）

Sony推出了全新的Xperia 5 II全新5G旗艦手機，Sony Mobile總經理林志遠與Sony Mobile手機全新代言人曾之喬合照。（Sony提供）

Xperia 5 II 帶來全新120Hz螢幕更新率、240Hz觸控掃描頻率，讓遊戲體驗更升級，更能搭配PlayStation的DUALSHOCK 4 Controller作連結。（Sony提供）

Sony Xperia 5 II全新5G旗艦手機，推出療癒黑、靜謐灰、淨透藍、瑰蜜粉 4色選擇，定價2萬9990元，預計下周在台上市，10月15日起與指定電信攜手推出優惠資費方案。（Sony提供）

下半年的新手機還是陸續有來，今年的安卓手機都紛紛搭載了高通驍龍的S865的5G處理器，更開始針對女性客群而祭出更吸睛的顏色及外型的手機，像是三星就特別為了星粉而推出了全新的Galaxy S20 FE 5G高規格輕旗艦機款，同樣的處理器，但比S20系列更強化了多項功能，還有多色選擇更符合消費者需求，另外Sony的Xperia 5 II全新5G旗艦手機，不僅搭載了該款處理器，更打破品牌的手機傳統，以更柔和的外型登場，希望吸納更多女性及年輕的消費者。

今年三星全新的Galaxy S20 FE正是品牌為星粉的意見回饋而打造，並向其致敬的Fan Edition旗艦產品，其比S20系列的前置鏡頭更升級，擁有3200萬超高畫素，搭配一鍵拍錄、超清晰夜拍、30X超高倍變焦等功能，而且還強化了螢幕與效能，包括6.5吋FHD＋ O極限全螢幕、搭載120Hz畫面更新率，以及4500mAh大電量，更一口氣帶來了療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅 5色，定價2萬3990元，即日（28日）起開放預購、10月7日起全台指定通路正式上市，凡預購並於期間內完成登錄者，可享預購禮Galaxy Fit2 藍牙智慧手環及雙向閃電快充行動電源，另三星智慧館及三星商城亦推出多項預購優惠。

Sony全新的Xperia 5 II就繼續延續了品牌的Alpha單眼相機技術，更帶來了全新的MR記憶模式，能夠紀錄使用者的拍攝習慣，當儲存習慣的設定後，往後即能像相機一樣，打開模式即能直接使用，另外Cinema Pro也新增了4K HDR 120fps 慢動作錄影，其更是全球首支搭載的功能。而且為了滿足現今使用者對影音、娛樂等需求，還特別把螢幕更新率從60Hz提升至120Hz，搭配240Hz觸控掃描頻率，以及擴大了範圍的石墨烯散熱結構，讓手機不再容易過熱，加上共療癒黑、靜謐灰、淨透藍、瑰蜜粉 4色選擇，期待能夠吸納更多的女性及年輕客群，定價2萬9990元，預計品牌旗下2支手機將在10月能在安卓旗艦手機市場上能達到35％的市占率。

(中時 )