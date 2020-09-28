田中美奈實遭指「整容」。(圖／翻攝自日網)

33歲田中美奈實從主播轉戰寫真界爆紅，靠著性感形象闖蕩演藝圈，人氣居高不下，而由於她外型神似張鈞甯，被稱為「日版張鈞甯」，近日，她更被美妝雜誌選為「2020年最美面孔」，卻引來批評聲浪。

田中美奈實去年推出首本寫真集就大賣，成為新一代寫真女王，氣質甜美外型加上E奶好身材，讓她人氣暴漲，近來也進軍戲劇圈，精湛演技受到讚賞，上月更宣布加盟廣末涼子、有村架純的事務所，讓她更加搶手。

田中美奈實推出寫真後爆紅。(圖／翻攝自IG)

現美妝雜誌《VOCE》票選田中美奈實為「2020年最美面孔」，不過因為過去都由長澤雅美、桐谷美玲、深田恭子、綾瀨遙、廣瀨鈴等女星獲得，因此不少網友認為她不夠格，還翻出她舊照，直指她不夠天然、有整容過，引起熱議。

其實，田中美奈實畢業於名校青山學院，並成為TBS電視台當家主播，之後因拍攝寫真一脫爆紅，人紅是非多的她，還曾被雜誌《週刊女性》選為最討厭女藝人第4名，原因疑似她曝光過度，造成女性反感。

(中時新聞網)