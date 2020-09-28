桃園市政府消防局第三大隊統計今年1至8月轄內建築物火災中，以炊事不慎等原因共計37件，占總件數8％，比例相對高。檢視其場所發生時段以上午9時至中午12時及中午12時至下午3時等兩時段最常發生；探究煮食不慎發生原因，以「乾燒」事件發生最多，計有33件；其次為「油鍋起火」，共4件，而於乾燒原因中，以民眾行為狀態「外出」最多，再者為離開廚房休息或睡覺。

檢視9月實際案例為轄內住戶使用瓦斯爐烹煮食物時，隨後因故外出卻忘記廚房烹煮爐火尚未關閉，產生焦味及濃煙，致使家中「住宅用火災警報器」鳴動，驚動鄰居查看發現該戶屋內有煙竄出，立即通報119；消防人員到現場後逕將爐火關閉等作相關處置，所幸火勢未延燒，亦未造成人員傷亡。

蘆竹消防分隊長余順明提醒，瓦斯爐煮食使用後，應養成將瓦斯爐及瓦斯接頭開關關閉之習慣，尤其長時間外出時，亦應將瓦斯總開關關閉；另建議家中裝設住宅用火災警報器，能有效示警爭取更多初期反應時間。

第三大隊大隊長殷明坤呼籲民眾「人離火熄」為保護居家消防安全不二法門，並可安裝市售檢驗合格之自動瓦斯爐開關控制器，多一分準備就能少一分災害。

(中時 )