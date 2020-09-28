國防部連續4天未公告 共機4天未進我防空識別區 22:032020/09/28 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8反潛機。國防部提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截至今晚10時，國防部已連續4天未公告解放軍共機飛航動態，此舉代表共機4天未進入我西南防空識別區以及海峽中線。 軍方仿照日本防衛省，若有共機進入我西南防空識別區以及海峽中線，即會於當日官網「即時軍事動態」專區發布，若未發布，代表共機當日未越界或越線。國防部最後公告共機動態是在24日，有1架次運8反潛機進我西南空域，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，以及防空飛彈追監。其後，至今夜10時，連續4天未發布。 (中時 ) #防空 #西南 #發布 #共軍 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中興電工七股太陽光電廠違法施工 南市府會會勘將開罰 20:472020/09/28 寶島 《航運股》高鐵明年起調整訂位時程 開放預售29天內對號票 10:342020/09/28 財經 氣候聯盟將6都列China 外交部抗議 04:102020/09/28 兩岸要聞 ETF系列專題報導ETF監視制度（上）－留意價量變化及風險 04:102020/09/28 投資理財 連假出遊一位難求真惱人 花蓮縣府加闢450個停車位 18:272020/09/28 寶島 國產署再標租4宗土地供太陽光電使用 17:322020/09/28 房市新訊 中興電工農地違法施工 議長：鴨霸廠商、無視法令 16:342020/09/28 社會 解放軍持續軍演 共機3天未擾台 04:102020/09/28 政治要聞 秋節連假前再涼一波 東北風南下時間曝 14:252020/09/28 生活 永冠-KY辦現增籌資4億元 28日為認股基準日 09:282020/09/28 財經 政治熱門新聞 台海開戰 網曝「這群人一定最早投降」：會叫的狗不會咬人 - 政治 陳其邁取消韓國瑜政策「愛情摩天輪」 高雄市民竟這樣說 - 政治 兩岸緊張這份民調「超荒謬」 陳鳳馨：美國人臉都綠了 - 政治 解放軍攻台「登陸熱點」曝光！網揭曉「這區」是首選 - 政治 中國人不打中國人！他曝「大陸武統關鍵」嘆：中華兒女如何反對 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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