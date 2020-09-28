截至今晚10時，國防部已連續4天未公告解放軍共機飛航動態，此舉代表共機4天未進入我西南防空識別區以及海峽中線。

軍方仿照日本防衛省，若有共機進入我西南防空識別區以及海峽中線，即會於當日官網「即時軍事動態」專區發布，若未發布，代表共機當日未越界或越線。國防部最後公告共機動態是在24日，有1架次運8反潛機進我西南空域，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，以及防空飛彈追監。其後，至今夜10時，連續4天未發布。

(中時 )