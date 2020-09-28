國防部後備指揮部中校李志交，涉嫌利用督導「口罩國家隊」工廠的機會侵占1500片口罩，並找上士張政陽搬貨，賣給旅遊業友人獲利8000元。台北地檢署今依侵占公有物起訴李，另依贓物罪起訴張，全案移審台北地院，法官裁定李羈押禁見，張則以10萬元交保，可抗告。

檢方調查，李志交今年2月被調派新北市某工廠負責督導生產外科、醫用口罩，涉嫌指示上士張政陽搬運口罩，在今年2月23日、24日兩天偷走1500片的醫療用口罩。李事後將其中1000片口罩賣給旅遊業友人，獲利8000元，另500片下落不明。

北院開移審庭時，張政陽認罪，表示是李志交打電話找他幫忙，李跟他說這些口罩要給長官做公關，他雖然知道這些口罩是公有物，李無權侵占，但還是照做了，被羈押這段期間想了很多，他知道自己錯了。張並哽咽求法官讓他交保，中秋節回去和家人團聚。

張的律師也替他求情說，張是因為拙於言辭滿，才會讓人誤以為供詞反覆，但他是認罪的，請法官審酌張的妻子沒有收入，家中還有個4歲小孩，明知被判刑會丟了軍職，仍坦認犯罪，讓張以10萬元以下金額交保。

法官諭知張政陽以10萬元交保，限制住居、出境、出海，禁止與軍中同袍、長官及本案被告、證人接觸。張大聲保證，最後並起身向法官、檢察官致謝。

李志交則因全盤否認犯罪，法官認為李涉犯《貪污治罪條例》侵占公有物罪嫌重大，該罪為無期徒刑或10年以上有期徒刑重罪，且有勾串證人之虞，裁定羈押禁見。

(中時 )