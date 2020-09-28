「天氣風險」指出，中秋節當天（10／1）各地賞月以中南部最佳，北部最差。（摘自天氣風險臉書）

這兩天濕涼有雨的東北風天氣將好轉！中央氣象局表示，明天（29日）東北風稍減弱，氣溫會稍回升，水氣也減少天氣相對較穩定，不過東部、本部仍有零星陣雨，且在中秋節前會又有另一波東北風增強。但別擔心，彭啟明指出，自中秋節連假開始後，不但天氣會「一天比一天好」，高溫也會回升至30度，除了北東地區多雲，全台其他地區都適合賞月。

氣象局表示，明（29日）東北風將稍趨緩，水氣減少，各地氣溫稍回升，但花東地區要留意局部短暫陣雨，北部晚上也可能有少部分零星雨勢；大部分地區多是多雲的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。北部及宜花地區高溫約27-28度，中南部等其他地區高溫30-33度，但要注意各地早晚低溫仍只有20-24度。

要注意的是，周三、周四（9／30-10／1）東北風再度增強，迎風面的北部及東北部天氣轉涼，且有局部短暫雨勢。不過彭啟明指出，周四（1日）天氣又會慢慢轉好，天氣舒適回穩，氣溫也將由涼轉熱。中秋節團圓夜，除北東多雲天氣，中南部地區多為可輕易賞月的穩定天氣。

隨著周五（2）開始改吹東風，北部回溫顯著，氣溫將回升30度以上；東部雲量仍多，需注意有偶陣雨。至於第13號颱風「鯨魚」，將持續北行，對陸地沒有影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，其中值得注意的是，鯨魚南方有個小跟班「98W」，已被日本氣象廳已經升格為熱帶低壓。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鯨魚南方有個小跟班「98W」，已被日本氣象廳已經升格為熱帶低壓。(摘自颱風論壇)

另外，「天氣風險」指出，中秋節當天（10／1）各地賞月以中南部最佳，北部最差。新竹至屏東地區為多雲至晴天氣；北部天氣（北北基、桃園、宜蘭）多雲偶有短暫雨；花東為多雲時晴。

(中時新聞網)