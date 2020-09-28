大陸解放軍近期頻頻軍演，在緊臨大陸十一國慶前幾天，宣佈包含今日在內的數天之中，於4大區域舉行局部軍演，其中黃海與東海的演習，將進行實彈射擊操演。外梅則分析稱，兩岸時機敏感，值得關注。

據大陸海事局遼寧航警發布航行警告指出，解放軍在9月25日1600時至10月2日1600時，將在渤海海峽黃海北部舉行軍演，相關船隻禁止駛入。另外，江蘇連雲港海事局也發文指出，9月28日至30日每天0800時至1800時，亦將黃海南部舉行軍演，將在公告範圍內進行實彈射擊。

三沙海事局發出公告則表示，在今天28日0700時至1500時，舉行軍事訓練，邀相關海域船隻，禁止駛入。此外，28日7時至18時30分，東海部分海域進行實彈訓練，

新加坡《南華早報》今28日發文表示，解放軍再次在短時間內在四大海域進行密集軍演。此前，解放軍8月下旬曾在黃海、東海、渤海、南中國海四大海域組織多場軍事活動，包括武器實彈射擊演習和相關軍事訓練。4大海域演習日期就在大陸10月1日國慶前夕，值得關注。

(中時新聞網)