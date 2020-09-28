台灣不少人有失眠問題，甚至需要靠藥物才能入睡。營養師劉怡里節目上分享，若是在睡前食用牛番茄，裡面所含的GABA可以提升睡眠品質。

劉怡里在節目《醫次搞定》中指出，根據台北醫學大學的研究，牛番茄裡面含有GABA，這個胺基酸可以幫助調節自律神經，讓人舒壓、提升睡眠品質。

牛番茄可以助眠。（摘自YT《醫次搞定》）

針對食用份量，劉怡里表示，建議可以在睡前2小時食用250克的牛番茄，大概就是兩顆拳頭大的份量，因為此項實驗連續做了8周後發現睡眠品質的確有所改善，讓人睡得更好。

有人會認為，單吃牛番茄太無聊，而將番茄入菜，做成番茄炒蛋等等料理，然而，劉怡里提到，這項實驗也發現，比起炒成菜來吃，生吃牛番茄的效果較好。

劉怡里解釋，若是將番茄拿去用油炒，這個做法主要是獲得茄紅素，但想幫助睡眠的話，要攝取的則是GABA，高溫會破壞掉GABA，因此食用目的如果是想抗氧化、防癌，確實是建議用油去炒。

另外，劉怡里也分享一個例子，她的門診有一名OL就是將每天的下午茶取代成兩顆牛番茄，持續食用半年，一路從夏天吃到冬天後，藉此成功瘦了6公斤。

(中時新聞網)