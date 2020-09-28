外高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然27日在納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡）地區爆發新一輪衝突，雙方均指責對方違反停火協議和率先發動軍事進攻，衝突造成百餘人死傷。中通社引據路透報導，亞美尼亞駐俄羅斯大使瓦爾丹．托加尼揚28日表示，土耳其作為亞塞拜然的盟友，已經從敘利亞北部，向亞塞拜然派遣約4000名戰鬥人員。

土耳其對亞美尼亞表示指責，稱將「全力支持」亞塞拜然。土耳其總統艾爾多安在社交媒體上說，「土耳其將一如既往地為亞塞拜然兄弟提供支持。」分析人士指出，納卡問題被稱為「高加索火藥桶」，牽涉多方利益，因此除了亞美尼亞與亞塞拜然兩國，外部力量博弈將對納卡局勢走向發揮重要作用。

納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡，Nagorno-Karabakh）地區位於亞塞拜然西南境，居民多為亞美尼亞族人。亞美尼亞長久以來一直宣稱納卡地區是飛地（Enclave，意指在某個國家境內有一塊主權屬於他國的領土），為該國的國土，並支持居住在當地的亞美尼亞人。蘇聯解體後，亞塞拜然與亞美尼亞為爭奪納卡爆發戰爭，亞美尼亞占領納卡及其周圍原屬亞塞拜然的部分領土。1994年，亞塞拜然與亞美尼亞就全面停火達成協議，但兩國一直因納卡問題處於敵對狀態，兩國之間的武裝衝突時有發生。

據新華社28日報導，俄羅斯總統普丁27日應約與亞美尼亞總理帕希尼揚通電話，就納卡地區局勢進行磋商。克里姆林宮網站發表聲明說，當前重要任務是採取一切必要努力防止對抗進一步升級，關鍵是雙方停止軍事行動。

土耳其總統艾爾多安27日與亞塞拜然總統阿利耶夫通電話後在社交媒體發文說，「亞美尼亞又一次對亞塞拜然發起攻擊，再一次證明它威脅地區安全」。

大陸社科院俄羅斯東歐中亞研究所中亞室副主任楊進表示，土耳其與亞美尼亞因所謂「亞美尼亞大屠殺」問題結怨，並且與亞塞拜然在民族、語言等方面更為接近，因此在納卡問題上站在亞塞拜然一邊。

分析人士指出，亞美尼亞長期以來與俄羅斯關係密切，是俄羅斯主導的集體安全條約組織、歐亞經濟聯盟的成員國。而亞塞拜然一直希望在納卡問題上得到俄羅斯更多支持，多年

來積極推動與俄羅斯在能源、經貿等領域合作，兩國關係不斷取得進展。鋻於與亞美尼亞與亞塞拜然兩國的關係，俄羅斯在此次衝突中將扮演至關重要的角色。而俄羅斯作為地區最有影響力的國家，不會坐視納卡衝突失控，影響自身利益。

楊進認為，納卡問題關係到俄羅斯南部安全問題，如果納卡衝突失控，有可能刺激俄南部地區的民族宗教矛盾，困擾俄多年的恐怖活動可能捲土重來。

(中時 )