中秋佳節，月餅、烤肉、柚子擺滿桌，衛生福利部八里療養院教你如何能月圓人不圓，除了控制份量也要精準的挑選吃下肚的食物。衛生福利部八里療養院營養師羅怡文表示，為均衡飲食，多選用蔬菜，筊白筍、玉米、甜椒、絲瓜、菇類等蔬菜富含纖維質，搭配地瓜當主食，烤起來香甜可口，都是高纖低卡的最佳選擇。

肉類部分挑選明蝦、文蛤、蚵仔、花枝、雞腿、牛腱肉、豬里肌肉等低脂肉，減少油脂攝取，減輕身體負擔。食材挑選以原型食物為主，避免加工食品，如香腸、培根、火腿、各式丸類等，因為吃多了容易攝取過多隱形的油脂及加工過程中添加的化學成分，造成身體代謝的壓力。

烤肉醬為高油、高糖、高鹽的產品，可以將市售烤肉醬與白開水做1比1的調和，運用鳳梨、蘋果等新鮮水果甜味，搭配蒜頭、薑末、洋蔥、檸檬汁等增加風味。飲料挑選不可忽視，應以無糖飲料為主，汽水、果汁都是高糖飲品， 6顆柳丁才可榨出一杯500c.c.柳丁汁，卻已經超出一天水果的需求量了，一杯一杯飲料下肚，熱量也會跟著破表。

羅怡文提到，市售月餅種類繁多，市售月餅100公克，熱量約500大卡，而185公克的港式大月餅，熱量更達800大卡，已經達到一餐所需熱量。建議選購份量小的月餅，一顆小月餅熱量200大卡以下為佳。為了避免吃下過多月餅，在享用月餅時可以視月餅大小分切1／4至1／8，每次只吃1塊，其他與親友分享，或是多次分食，有糖尿病、高血脂的人還是要謹慎控制食用量，避免身體不適的情形發生。

衛生福利部八里療養院長張介信說，中秋時節家家戶戶都會相聚烤肉在相聚享用美食之外，也要注意食物的均衡，盡量避免油脂多的肥肉部位。除了肉類的攝取之外，亦需要攝取蔬菜、水果等不同種類食物，才能達到均衡飲食，提供身體所需營養素，提供身體活動所需能量，才能有健康身心過中秋。

(中時 )