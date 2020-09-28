亞塞拜然周日上午動用大砲、火箭彈，無人機和戰機，在爭議的納戈諾卡拉巴克（Nagorno-Karabakh）自治區對亞美尼亞陣地展開連串攻擊。對此，前空軍軍官、軍事評論家邱世卿表示，這次的衝突背後有土耳其的影子，並預測這場衝突可能會導致土耳其和俄羅斯的關係繼續惡化。

邱世卿28日在臉書上表示，亞美尼亞與亞塞拜然長期就存在邊界衝突，今天二國在納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡）地區互相開火。雙方國防部都公布戰鬥有關的影片，亞美尼亞公佈的部分顯示亞塞拜然的坦克遭到摧毀，而亞塞拜然公佈的則是亞美尼亞的防空陣地遭到轟炸。

邱世卿分析，亞塞拜然與亞美尼亞的衝突背後也有土耳其的影子，亞塞拜然用來襲擊亞美尼亞防空陣地的無人機是今年六月採購自土耳其的Bayraktar TB2。並指出，近年來土耳其一直在軍事上援助亞塞拜然，俄羅斯則是支持亞美尼亞。因此，他預計這起衝突將會加深俄羅斯與土耳其的關係惡化。

網友也留言回應，「打了好談吗，還是要打出结果」、「亞美尼亞跟土耳其是世仇呀」、「宗教戰爭從來沒有結束？」

此外，根據外交部網站資料，目前亞美尼亞與亞塞拜然「納－卡」地區衝突問題懸而未決，而亞美尼亞主張在歐安組織明斯克小組框架下透過政治談判解決「納－卡」爭端，表示不願設前提條件與土建立外交關係，呼籲土開放兩國邊界，並要求土承認1915-1923年鄂圖曼土耳其帝國對亞美尼亞曾實施「種族滅絕」。

(中時新聞網)