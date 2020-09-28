先肴「握壽司三品」獻上炙燒和牛、干貝、甜蝦3款握壽司。（黃采薇攝）

服務員提供「桌邊服務」將湯底加上越光米、土雞蛋煮出雜炊。（左圖為水炊軒提供、右圖黃采薇攝）

壽喜燒，最後以湯底煮出充滿醬香的玉子飯。（黃采薇攝）

「水炊軒」店內含板前座位共27 席。（黃采薇攝）

秋風颯爽氣溫逐日下降，民眾又有新的日式鍋物可品嚐。樂軒旗下日式鍋物品牌「水炊軒」今（28日）進駐微風南山5樓，主打水炊鍋、壽喜燒、利尻昆布涮涮鍋，3種日式鍋物嚴選日本A5和⽜、澳洲9＋和⽜、桂丁雞、西班牙伊比利豬、波⼠頓活龍蝦等海陸食材，料理長為台北晶華酒店的「樂軒和牛割烹」主廚，饕客品嚐先肴、鍋物後，服務員提供「桌邊服務」將湯底加上越光米、土雞蛋煮出雜炊，手工甜點以水鏡玄餅為飯後尾韻。

業者表示，「開幕⾸3⽇消費打卡、套餐買2送2（免費以價低者計，須加收1成服務費），用餐時間1個半小時，活動期間暫停供應商業午餐」。店內含板前座位共27 席，主打個人鍋套餐，採用日本新光堂手工捶目銅鍋裝盛，導熱快速，湯底3選1、每份888元起；一開始建議吃先肴「握壽司三品（炙燒和牛、干貝、甜蝦）」，主餐肉品、季節野蔬與特製雞⾁丸、附餐新潟越光米飯或讚岐烏龍麵2擇1、雜炊、手工甜點。

搭配鍋物多元的肉品、時蔬，可沾取4種結合台日風味的沾醬，「水果醋」融合柚子汁、檸檬汁、日式辣蘿蔔泥、醬油、味醂、醋，清爽健康；「胡麻老抽」取日式胡麻醬搭配老抽醬油，香濃醇厚；「鹽麴蛋黃沙茶」使用日本鹽麴融入土雞蛋黃搭配沙茶醬，溫潤微辛；「東泉辣醬豆腐乳」豆腐乳調和台中在地東泉辣椒醬，微辣回甘。

其中，最大亮點為國人較陌生的「水炊鍋」，源於日本福岡博多；料理長使用骨肉均勻的雞三節翅、雞爪、雞骨架、薑、蔥，熬煮8小時而成，富含膠質、呈乳白色澤，建議先喝湯，再煮桂丁雞腿肉、手工雞肉丸、蔬菜，此外，最後以水炊鍋或涮涮鍋最精華的湯底煮「雜炊」，甘鮮暖腹，而壽喜鍋則以醬香溫潤的玉子飯收尾。

(中時 )