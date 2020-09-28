距離美國總統大選投票已不到40天，大選辯論周二登場，根據最新民調顯示，民主黨的拜登仍穩定領先川普，領先幅度至少有8個百分點。受到市場對新冠肺炎疫苗進展與經濟前景轉趨樂觀的激勵，美股周一跳空大漲。

道瓊工業指數開盤勁升逾300點或1.2％，來到27,495點，標普5百與那斯達克指數皆大漲1.1％。

根據最新民調結果顯示，美國總統大選選情維持穩定，拜登領先川普至少8個百分點，美國廣播公司與華盛頓郵報所做的民調，拜登的支持度有5成2，川普的支持度為4成4。另一份由紐約時報所做的民調，拜登的支持度為4成9，同樣領先川普8個百分點。而洛杉磯時報的民調則顯示拜登領先幅度達10個百分點。

美國總統大選11月3日投票，本周二起將展開三個回合的總統辯論，川普與拜登將進行正面對決，市場將密切觀察兩人辯論表現與選情的發展。

TD證券資深新興市場策略師柯提嘉（Mitul Kotecha）認為，本周觀盤重點除了國內生產毛額（GDP）、個人所得支出與9月官方就業報告外，最重要的就是總統辯論。

柯提嘉表示，「投資人目前關注一些令人緊張的議題，不過牽動本周行情走向的重中之重是選情因素，其中總統辯論將是指標。」

本周經濟指標中較受人關注的則是初領失業救濟與9月官方就業報告，由於9月官方就業報告將是大選前最後一份就業數據，因此投資人也將緊盯結果好壞。

柯提嘉認為，「真實的情況就是與疫情爆發前的2月相較，目前就業人口還是少了很多，而請領失業救濟的人數則多很多。」

TD證券預估，9月份非農就業人口將增加85萬，增數少於8月的137萬，請領失業救濟金的人數較2月則是多出約1,100萬，這些數據都代表就業市場的狀況其實依舊糟糕。

(工商 )