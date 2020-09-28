由社團法人中華信願榮景協會旗下IN義工團籌辦的「2020夢飛行」澎湖之旅，為身心障礙學童創造出第一次飛行的體驗，讓學童可以透過飛行的夢想，發現自己最美的那一面。從2014年以來，夢飛行的小朋友都是由香港飛來台灣，由於受到香港夢飛行的啟發，去年台灣首次自己籌辦夢飛行之旅，帶領小朋友由台灣飛往香港完成圓夢之旅，而開心的是，小禎及林柏妤今年決定攜手讓夢想起飛，並受邀成為2020夢飛行親善大使。

小禎、林柏妤將於10月24日至10月26日與36位首次搭乘飛機，並來自中低收入戶的身心障礙兒童，及其學童一名家長乘搭飛機由台灣飛往澎湖，台灣IN義工團在澎湖當地會安排所有的活動行程，包含所有交通及食宿，透過三天的奇幻旅程，讓所有的學童在心中種下一顆種籽，相信自己能夠在成長的旅途上，勇敢的追尋夢想並使之成真。

小禎（左）與林柏妤（右）開心同框。（社團法人中華信願榮景協會提供）

透過此次活動，讓學童及家長們知道自己並不孤單，社會上仍有許多人關懷他們，同時提升家長的自我價值，在身心靈給予支持與力量，從而增加信心，在學童內心種下一顆能量的種籽，在成長路上正面迎向人生。

(中時 )