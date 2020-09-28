聖約翰科技大學前身新埔工專就讀的第4屆校友，在闊別多年之後於109年9月26日返回母校參加入學50週年同學會，共有105位校友攜家帶眷參加，新北市政府陳純敬副市長應邀出席，活動中舉辦快閃歌唱，讓年輕學弟妹見識到學長們的光榮歷史，校方整理新埔工專到聖約翰科大不同階段今昔對照相片，讓校友們倍感溫馨與感動。

活動總召校友葉永乾表示，大家都很珍惜這份濃郁情誼，並為母校渡過難關伸出援手，再創新頁。校友總會曾鴻鍊理事長則以吳舜文校長深深感動他的一句話：「今日我以新埔為榮、明日新埔以我為榮」勉勵大家，母校50多年來的大改變，無論過去、現在或未來都是非常重要的。

校友蔡銘哲說，5年的同窗生活，讓同學們變成一輩子最知交的朋友，平時大家各自忙於工作，雖然偶有班級聚會，卻沒有同年級的聚會。10年前，第4屆的校友舉辦了入學40週年返校日活動，許久未見的老同學相聚，勾起了往日生活的點滴，留下無限懷念，當時大家相約10年後再相聚。如今，大家實現舉辦入學50週年同學會的願望，期盼60週年返校再團聚。

新埔59級的知名校友包括：台灣聖公會張員榮主教、榮獲傑出大陸台商『兩岸貢獻獎』」的諾霸精密機械曾鴻鍊董事長、捐贈母校無塵室的亞翔集團姚祖驤董事長、捐贈母校兩部校車及海鷗獎學金的花蓮客運張譽興董事長及捐贈籃球隊球衣的岱德橡膠蔡銘哲總經理…等人。傑出成就榮耀母校，也成為母校珍貴的人脈資產。

值得一提的是，曾帶領新埔橄欖球隊在短短3年內拿過兩次大專組全國冠軍的張宗培老師，今年剛滿80歲，拄著拐杖、風塵僕僕前來參與盛會。第4屆每一班都被張老師教過體育課，橄欖球甚至是新埔人的精神象徵。當張老師出現時，校友們簇擁、寒暄、合影留念，百年樹人的情懷及敬師愛師的情誼，令人感動。

(中時 )