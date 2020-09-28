美國太空部隊(Space Force)與SpaceX完成合約修改，SpaceX在明年開始，將可以派出使用過的的獵鷹9號火箭(Falcon 9，)為美國太空部隊發射衛星與太空船，由於獵鷹9號火箭具有重覆使用的性能，因此將可節省5300萬美元的發射費用。

太空新聞(SpaceNews)報導，儘管SpaceX已經在幾次的商用火箭任務上，派出使用過的獵鷹9號火箭，甚至像是NASA的發射任務，也有採用那種曾經發射過的火箭，但美國軍方一直不放心多次使用火箭的安全性，但是看到發射成本可因此大幅節約，因此直到最近，與SpaceX完成換約，允許明年開始，能夠採用用過的火箭，來發射軍事衛星。

同時，SpaceX公司也在持續改良自己的火箭，該公司於今年6月30日，採用全新的獵鷹9號助推器，將GPS 第3代衛星(GPS 3)的第3枚給發射到太空，火箭也成功回收。

太空部隊的太空與飛彈中心(SMC)，獵鷹火箭系統與運營部負責人華特‧勞德代爾(Walt Lauderdale)說，我們已確定使用過的火箭，仍然保持著高度的安全性，因此同意未來的衛星發射任務，可以使用用過的火箭，即將進行的GPS 3任務，合同修改之後，就可以為政府節省5270萬美元。

SpaceX總裁兼首席執行長葛溫妮‧蕭特維爾（Gwynne Shotwell）在一份聲明中說：「我們感謝美國太空部隊，能夠看到這項技術(火箭重覆使用)的好處，而感到高興與自豪。」

太空部隊仍然謹慎的看待重複使用的火箭助推器，因此將原本的GPS 3的發射時間，從明年1月，推遲到2021年7月，留出的6個月時間，主要是驗證其安全性，太空部隊想要知道SpaceX如何將舊火箭整理後再重添燃料，並且更新火箭的飛控硬體。

(中時新聞網)