「四人幫」代表四種現代人縮影。（甲上提供）

《同學麥娜絲》對戲展現兄弟情。（甲上提供）

電影《同學麥娜絲》日前發佈首支前導預告，短短2天就湧進10萬人觀看，累積至目前狂吸7300人按讚、近1500次轉分享掀起話題熱度，28日教師節更接力推出第2支前導預告，曝光由演員鄭人碩、劉冠廷、納豆與施名帥飾演的「4人幫」老同學各自代表著「理想、為別人著想、黑白亂想、夢想」的種現代人縮影。

納豆有感而發，透露學生時期總覺得世界不會改變，長大也只是身體變大，靈魂還是一樣，他說：「但每個人的經歷與想法都不一樣，他不是當初的他，你也不是當初的你，這個故事很真實，越看越覺得惆悵。」

《同學麥娜絲》故事圍繞在從高中到中年的「4人幫」摯友總會相聚在泡沫紅茶店刁牌說幹話，卻也要各自面對人生難題。導演黃信堯透露「4人幫」同學的名字其實暗藏著現代人對人生的疑問，鄭人碩飾演的「電風」每天不停地忙碌打轉，就像電風扇一樣，吹出來的風力卻有限，永遠達不到自己的理想；劉冠廷飾演的「閉結」總是替別人著想，他講話結巴，就像現代人心理有很多想法，卻不知怎麼說出口。

納豆飾演的「罐頭」常常胡思亂想，像罐頭食品雖然好吃但吃多了對身體不好；施名帥飾演的「添仔」追逐著導演夢，卻總是離成功差了一步，他的全名叫吳銘添彷彿沒有明天。而這四人名字的總和就像現代人心中對人生的疑問：「每天為生活忙碌打轉，滿腹想法，卻不知如何表達，一堆夢想隨著年紀只變得胡思亂想，我們的明天到底會怎麼樣？」

拍完《同學麥娜絲》主角們和阿堯導演變成無話不談的摯友，私下感情甚篤，但拍戲期間「4人幫」湊在一起其實會有奇妙的化學變化，施名帥透露：「通常是劉冠廷一直『嘿…嘿…嘿…』嘿到快斷氣，我們都不知道他到底講完了沒，納豆則是要每天一臉衰樣，電風愛耍帥，且心裡默默討厭我。」

鄭人碩則坦言：「我演的電風有時會覺得添仔（施名帥）太自私，所以為了詮釋那種感覺，在拍攝期間我會刻意疏遠施名帥。」雖然他從沒跟施名帥坦承過，但對方其實早已察覺，施名帥笑說：「朋友不就是這樣，很多難以言喻的事情都是最好的朋友才知道。」電影將於11月20日上映。

(中時 )