秋高氣爽蟹肥味美 淡水商工創新課程「用老菜說故事」 （淡水商工提供／戴上容新北傳真）

新北市教育局推動創新加速器，淡水商工餐飲管理科在3年900萬的經費挹注下，結合在地人文資源，開發產學合作課程，淡水商工以「淡水八景 美學創作」為主題，拓展淡水在地飲食歷史與背景發展，挖掘「老菜回溯-說古早、說故事」，以新課程樣貌，導入素養導向教學融入產學合作的課程開發。

淡水商工校長于賢華表示，「老菜回溯-說古早、說故事」課程特色，主要循以淡水位居北海要角，配合秋高氣爽，遊客如織，蟹肥味美時刻，回味人氣老菜風味並結合在地產業重要資源-在地耆老，整合新課綱「廚藝技能領域」為基礎，力邀創店張盧玉蘭女士述說海風餐廳創店歷史，親身體驗著名老菜炒蟹烹製秘訣。

同時邀請黑豆素人傳藝者-高曾寶女士對秘傳黑豆油神奇製造工法，直擊在地家傳秘藏技藝，由技藝傳承，銜接新課程轉化，開啟創新教學模式，引起學生學習動機，提高學習成效。

淡水商工表示，在新北教育局創新加速器競爭型計畫經費挹注下，以「老菜回溯-說古早、說故事」為核心，納入餐旅群中餐烹飪實務課程，擴充學生利用原有廚藝課程展現烹調技巧，巧妙神奇搭配炒蟹以及製作黑油秘技課題，藉此豐富學生專業知識與技能的學習，並進而導引發展充實專題實作特色課程，擴展跨域課程學習的深度與廣度，達成新北教育加速器提升教育競爭力，達成產學合作與學用合一的目標。

(中時 )