為發揚無私大愛奉獻精神，並提升林口地區緊急救護品質，蔡榮傳先生捐贈新北市政府消防局第二救災救護大隊林口分隊高頂救護車1輛，訂於109年9月26日(六)9時假新北市林口區嘉寶里15鄰45號辦理捐贈典禮，本次高頂救護車捐贈儀式由新北市侯友宜市長親自到場受贈並回贈感謝狀。

妻子遺願「捐贈高頂救護車」，愛妻夫蔡榮傳代替完成。(新北市消防局)

蔡榮傳先生從事教育服務事業，曾任嘉寶國小教師教書育人，早年其妻子蔡林双女女士常在課後無償幫助貧困學生並照料餐飲，深獲學生愛戴；待蔡榮傳先生退休後，兩人持續投身地方公益，為鄉里服務。蔡林双女女士生前有感近年緊急救護需求量日增，一直有回饋社會且完成服務人群之願，蔡榮傳先生為完成其妻子遺願，遂贈予本局林口分隊高頂救護車1輛，提升林口區緊急救護能力，幫助極需緊急救護的傷病患。

妻子遺願「捐贈高頂救護車」，愛妻夫蔡榮傳代替完成。(新北市消防局)

妻子遺願「捐贈高頂救護車」，愛妻夫蔡榮傳代替完成。(新北市消防局)

本次捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含自動心臟電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組及血氧濃度分析儀等高階救護設備，透過提升緊急救護資源的方式，為林口區居民安全盡一份心力，亦使救護同仁有更好的車輛及裝備器材執行緊急救護工作。

政府資源有限，但民力無窮，感謝蔡榮傳先生完成妻子之遺願無私奉獻，為市民提供精良的救護設備器材，進而提升緊急救護服務品質，也期望透過捐贈者之慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

(中時新聞網)