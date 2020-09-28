今年各國電信業者投入5G網路商用的數量，比4G商用初期更多，但5G用戶市場推展卻不如預期，市調機構DIGITIMES Research認為，目前缺乏「非5G不可」的應用，加上5G網路覆蓋率普遍不到2成，多數用戶對5G維持觀望，在電信業者降低資本支出的壓力下，將帶動開放式組網架構，另外，中美兩國衝突擴大，兩強產業脫鉤已難避免，開放式網路產業恐朝G2（一個標準兩個生態體系）發展。

DIGITIMES Research表示，從電信業者角度來說，5G使用高頻段資源，雖能有效提升傳輸速率，但高頻會提高基地台部署成本，而且目前對一般消費者來說，仍缺乏缺乏殺手級5G應用，電信業者能提高的5G資費幅度有限，因此，非獨立式組網與開放式組網解決方案紛紛出籠，以降低電信業者建置5G網路的資本支出壓力。

DIGITIMES Research指出，開放式組網模式獲得美國高度支持，主要是川普政府上任後，推動全球產業鏈重組與中美產業脫鉤政策，而開放式組網成為最有機會排除華為與中興電信設備的解決方案。

另外，美國圍堵中系設備供應商的影響持續擴大，而以美、日、韓、歐業者為首的美系供應鏈及中系業者之間，逐漸形成各自獨立的兩個生態體系，將是未來5G通訊產業發展方向。

(工商 )