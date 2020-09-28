今年分別入圍金曲獎、金音獎的三組新生代慢慢說、Limi及婁峻碩，將於10月17日參加同場演唱會，他們更組成限定團體「金三元」，演唱合作歌曲〈OSO〉，自稱創作「創作快槍俠」的婁峻碩坦言跟他們合作壓力很大，不過也激起他的鬥志，希望交出最好的作品。乍看音樂風格迥然不同的三組歌手，第一次湊在一起在錄音室腦力激盪創作，交手的過程中竟發現彼此最大的共通點竟是「講垃圾話」，從家裡的毛小孩、居家生活到運動甚麼都能聊，Limi表示：「大家在寫橋段時，都先躲到錄音室各個不同角落去創作，頓時變成『角落生物』的模樣超可愛。」

除了講垃圾話，過程中也都發現彼此私底下搞笑的一面，他們都公認婁峻碩是團體中的開心果，Limi說：「一開始以為婁峻碩是嘻哈偶像，沒想到他除了長得帥又陽光外還超會搞笑，學『賣魚哥』王雷超級像！本來很想錄進去但很可惜不適合放歌裡。」3組音樂人首次合作即展現驚人默契及創作火花，以集體創作方式，僅花了3個工作天就完成作品，婁峻碩表示：「由於我們三組曲風都很不一樣，原本擔心溝通及摩合會花點時間，沒想到進度超級快，而且慢慢說跟Limi非常積極，而且快狠準的節奏，讓我非常有壓力！不過也因為這樣同時也激發了我的鬥志，讓我想把我的最好的東西丟出來。」

慢慢說。（杰思音樂提供）

雙人組合Limi。（杰思音樂提供）

(中時 )