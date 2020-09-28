獲得坎城影展評審團大獎的《鳥人（1984）》。（金馬執委會提供）

2020金馬影展焦點導演亞倫帕克。（金馬執委會提供）

英國名導亞倫帕克（Alan Parker）今年7月逝世的消息震驚影壇，金馬影展特別規劃他的導演專題，選映7部經典，讓影迷從他最傑出的作品裡，見識他膾炙人口的華麗影像以及生動凌厲的敘事手法。包括他的成名作、由當時年僅13歲的茱蒂佛斯特率領一票兒童卡司主演的黑幫音樂喜劇《龍蛇小霸王》；囊括金球獎最佳影片等6項大獎的爭議作品《午夜快車》。

對青春歌舞片影響甚巨，並獲得奧斯卡最佳配樂及歌曲的《名揚四海》；影史上最受好評的搖滾音樂影像詩《平克佛洛伊德：迷牆》；獲得坎城影展評審團大獎的《鳥人（1984）》；影響克里斯多福諾蘭的《記憶拼圖》、勞勃狄尼洛和米基洛克主演的《天使心》；大膽揭露美國種族偏見真實惡行、提名七項奧斯卡的《烈血大風暴》。

此外，每年備受期待的「經典重現」單元，今年也選映多部精采作品，包括大林宣彥把奇情鬼片拍成催淚大戲的《與異人們共處的夏天》；法國才子馬修卡索維茲一鳴驚人勇奪坎城影展最佳導演、凱撒獎最佳影片的《恨》；邪典大師約翰華特斯寫下變態電影新界線的《女人的煩惱》；影迷敲碗已久、傑克葛倫霍主演的心理驚悚片《怵目驚魂28天》。

最特別的當數《關公大戰外星人》這部台灣電影，在網路蔚為奇譚多年，經香港導演彭浩翔積極奔走取得授權，經數位修復後，將在金馬影展進行修復版世界首映，混搭神明顯靈與外星入侵的情節，絕對令影迷瞠目結舌。2020金馬影展將於11月5日至22日展開，10月24日開始售票。

(中時 )