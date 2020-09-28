大聯盟季後賽30日開打，今年在大聯盟打拚的日本、韓國球員有9人隨著所屬球隊順利闖關，就看有沒有人能夠撐到最後，拿到世界大賽冠軍戒。

日籍球員6人有4人在美國聯盟：洋基隊先發投手田中將大、藍鳥隊牛棚投手山口俊、光芒隊外野手筒香嘉智、雙城隊先發投手前田健太。其中前田戰績6勝1敗、自責分率2.70，要幫雙城打頭陣，明天在外卡系列賽首戰先發，田中是洋基隊第2戰的先發投手。

國家聯盟2人，即小熊隊先發投手達比修有、紅人隊外野手秋山翔吾。小熊隊首戰尚未確定由誰先發？而達比修有是隊上狀況最好的投手，戰績8勝1敗、自責分率2.01，他前一場出賽是26日，10月1日登板剛好投1休4，如果擔心休息天數不夠，也可能改在第2場上陣。

柳賢振是大聯盟韓籍球員中表現最佳的投手。（美聯社資料照）

韓球籍球員3人是：藍鳥隊先發投手柳賢振、紅雀隊先發投手金廣鉉、光芒隊內野手崔志萬。柳賢振是藍鳥的王牌投手，他在25日先發，幫助藍鳥打進季後賽，休息滿4天，30日再登板應該沒問題，就看教練團的決定。

未打進季後賽的4名日、韓球員是：水手隊平野佳壽、菊池雄星，天使隊大谷翔平。韓國球員是遊騎兵隊的秋信守。

(中時 )