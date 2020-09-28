國防部發言人臉書粉專今日貼文表示，因天候因素，原訂明（29）日清晨國慶空中展演預演，將順延至30日同一時段實施。

發言人臉書粉專指出，原訂9月29日的旋翼機、快速機編隊飛行預演，將順延至30日實施，分別為當天上午7時1分的旋翼機分列式、7時33分及35分的快速機分列式。

(中時 )