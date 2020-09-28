明天國慶空中預演 時間順延至30日 22:332020/09/28 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因天候因素，29日清晨國慶空中展演預演，將順延至30日同時段實施。（擷取自國防部發言人臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部發言人臉書粉專今日貼文表示，因天候因素，原訂明（29）日清晨國慶空中展演預演，將順延至30日同一時段實施。 發言人臉書粉專指出，原訂9月29日的旋翼機、快速機編隊飛行預演，將順延至30日實施，分別為當天上午7時1分的旋翼機分列式、7時33分及35分的快速機分列式。 (中時 ) #順延 #臉書 #發言人 #國慶 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國醫大親善大使獲選國慶禮賓接待 25人優雅亮相 16:282020/09/28 生活 陸A級景區接待遊客數 恢復至去年七成 03:102020/09/28 兩岸 美國防部擬與民間分享5G網路頻譜 04:102020/09/28 全球財經 連假出遊一位難求真惱人 花蓮縣府加闢450個停車位 18:272020/09/28 寶島 登陸唱「我的祖國」惹議 歐陽娜娜首發聲：生活很美好 14:592020/09/28 娛樂 歐陽娜娜恐被懲處無感照曬美好生活照 昔卻為此事哭到爆 20:002020/09/28 娛樂 台北市5G自駕巴士開放試乘 遠傳5G訊號全線覆蓋 13:432020/09/28 科技 遠傳5G全線覆蓋 台北市自駕巴士開放試乘 12:332020/09/28 財經 歐陽娜娜、張韶涵登陸國慶晚會被譙翻 她突破盲點：也算聰慧 16:392020/09/28 娛樂 計票時限延後6日至11月9日 聯邦上訴法院暫時喊卡 19:352020/09/28 國際 政治熱門新聞 台海開戰 網曝「這群人一定最早投降」：會叫的狗不會咬人 - 政治 陳其邁取消韓國瑜政策「愛情摩天輪」 高雄市民竟這樣說 - 政治 兩岸緊張這份民調「超荒謬」 陳鳳馨：美國人臉都綠了 - 政治 解放軍攻台「登陸熱點」曝光！網揭曉「這區」是首選 - 政治 電話民調問「願不願為台灣打仗」？中年人：除非年輕人先做一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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