每年10月第3個週末為國際考古日，全球考古機構、博物館都會群起響應，八里區十三行博物館也將於10月17、18日舉行史前技能、親臨考古遺址，還有夜宿博物館超酷活動，29日10時起開放線上報名，邀請考古迷們把握機會。

「國際考古日」為每年10月的第3個週末，全世界各個考古研究機構、博物館、學院系所都會辦理發掘現場觀摩、古人cosplay、歷史事件場景巡禮等活動響應。十三行博物館表示，辦理國際考古日的目的，就是要讓更多人愛上考古、加入守護文化資產的行列。因此自106年第一次辦理至今，每年都推出不同的「新梗」吸引大家參加，讓原本被認為冷冰冰的考古知識，變得有「熱度」。

每次必定秒殺的「夜宿博物館」活動，這次特別安排夜遊新北考古公園活動，由專業劇場演員扮演「史前十三行人」帶著大家闖關挖糖果，極具考古冒險及萬聖節氣氛。住宿地點包括博物館二樓常設展與特展室，想要挑戰自己膽量有多大的朋友，可以選擇在仿製的墓葬旁過夜。想走「溫馨路線」的親子，一定要試試躺在「山水八里」特展觀音山與淡水河包覆的環景中，感受在水面上睡覺的奇妙經驗。

除了有趣的夜間活動，白天行程也很動感，「考古遺址踏查」將帶大家走進位於八里污水廠區內，平常不對外開放的國定十三行考古遺址，機會難得。大家在踏查過程中不妨多多觀察四周的地表，千年前的考古標本也許就在您的腳下!

「史前技能」活動除了經典的取火、煉鐵、狩獵、墓葬等體驗之外，愛美的朋友們，千萬別錯過「貝類飾品DIY」工作坊，製作具有史前風格的手環與耳環。見識貝殼這種歷久不衰的裝飾材料，為何從數千年前的石器時代一直到現代，無論小孩、大人、女性、男性都愛它，永遠都不會退流行!

(中時 )