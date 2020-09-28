日本傳奇動畫大師宮崎駿所創作的多部經典，包括《神隱少女》、《龍貓》、《霍爾的移動城堡》、《天空之城》、《魔女宅急便》、《魔法公主》、《崖上的波妞》等多部膾炙人口作品，自10月1日起將在CATCHPLAY＋影音平台重磅上架，讓跨越世代、年齡的影迷，隨時隨地感受吉卜力動畫的魅力與感動。

除了經典動畫之外，CATCHPLAY＋影音平台上的「HBO GO」專區更將在10月零時差同步跟播由妮可基嫚（Nicole Kidman）、休葛蘭（Hugh Grant）主演的懸疑劇《還原人生》第1季，以及改編自功夫巨星李小龍生前手稿的動作影集《唐人街戰士》第2季，2大口碑好評影集讓影迷期待。

除了上述作品之外，還有多部口碑強片，包括由《天能》女主角伊莉莎白黛比基（Elizabeth Debicki）主演的愛情犯罪電影《謊畫情人》、橫掃第60屆奧斯卡最佳影片與最佳導演等9項大獎的《末代皇帝》、影后周迅成名作《蘇州河》，以及由英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）主演的《愛美獎行動》。欲得知更多10月強檔新片訊息，請至CATCHPLAY＋查詢。

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