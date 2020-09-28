《遠見雜誌》28日公布2020「縣市總體競爭力」評比，基隆市在客觀指標獲「全國最佳進步奬」，九大面向進步提升，整體排名從19提升到14名，其中經濟就業進步最多，環保全國第2，市長林右昌表示，這代表各局處推動的業務有成果。

據調查，在「經濟與就業」方面，基隆是進步最多的縣市，其次，最大的名次異動是社會福利，基隆從去年第16名升到第3名，市府表示，6年來，從建設到觀光增加基隆能見度，也讓不少企業有了投資信心，進而帶動經濟與就業率的成長。

另外，基隆在環保與環境品質排第2名、生活品質與現代化排第9名，社會福利排第3名，成長幅度最大，市府說，和去年相比，已經逐漸呈現在客觀指標上，也代表這六年的努力有所成果。

市府指出，各種施政民調結果，都會作為檢視施政成果的重要參考指標，基隆的資源雖比不上六都，但在有限的資源下，持續向中央積極爭取建設經費、推動各項計畫，市府團隊會持續努力讓施政更有感，讓基隆變得更好。

(中時 )