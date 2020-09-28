由邕聖祐、辛睿恩和金桐俊主演的韓劇《境遇之數》開播，邕聖祐劇中飾演外表俊俏、個性高冷的攝影師「李修」，但時不時又會對女主角辛睿恩展開撩妹術，溫柔又多情的舉動，讓人忍不住跟著心動；而該劇劇情進展火速，邕聖祐、辛睿恩第2集就在濟州島海邊上演浪漫的「夕陽之吻」，吻戲場景美如畫，兩人還不小心同床睡著，男女主角互動進度超前，令觀眾期待兩人接下來的感情發展。

《境遇之數》由《我的ID是江南美人》的導演崔成範與編劇趙勝熙合作打造，講述邕聖祐、辛睿恩從高中時期邂逅成為好友後，經過10年時間相互單戀的青春羅曼史，長時間單戀隱藏真心的女人和現在才明白自己真心的男人，最終從朋友變成了情人。

邕聖祐出身自人氣限定男團「WANNA ONE」，該團解散後，11名成員彼此仍維繫好感情，邕聖祐這次演出新劇，前隊友河成雲也獻聲該劇主題曲《是偶然嗎》應援，河成雲說：「因為是我很珍惜、又和我緣份很深的邕聖祐主演的電視劇，我參與演唱的更認真了！」他也在個人IG的限時動態幫忙宣傳、寫道：「邕演員主演的戲劇，由朋友變成戀人的故事《境遇之數》，請多多喜愛並準時收看首播哦！」

談到接演《境遇之數》的契機，邕聖祐表示：「我非常想演浪漫戀愛喜劇，想著一定要試一次，也想遇到非常帥氣又令人心動的角色，劇中的李修正好就是這樣的，所以能接到演出真的很開心。」辛睿恩則分享和邕聖祐的合作心得，「初見面以為歐巴是高冷、不好接近的人，但其實他私底下很幽默搞笑，也先主動釋出善意，是非常好相處且親切的人」。《境遇之數》每週六日在friDay影音全台獨家播出。

(中時 )