不動產投資顧問戴德梁行預測，新冠肺炎疫情讓遠距工作將成為一股永久性趨勢，即使企業員工陸續重回辦公室工作，但要回到疫情爆發前水準，可能還要五年時間才能復元。

戴德梁行預估在2025年前，全球辦公室閒置空間仍有待消化而無法回到疫前程度，當中又以西方的辦公室市場情況最惡劣。

若從高點到谷底計算，金融危機時歐美加等辦公室使用空間共減少1億2,050萬平方英尺，但疫情讓未來五年全球辦公室需求淨減少2.15億平方英尺，光2020年第二季到2021年第三季之間即淨減少9,500萬平方英尺。

戴德梁行首席經濟師索普（Kevin Thorpe）強調疫情讓居家工作趨勢非常明確，是減少辦公室空間需求的原因之一。

該行調查部份國際大企業對辦公室需求展望，並試圖計算出疫情引發衰退的周期性影響，和居家工作所造成的結構性影響。

索普表示其研究發現，雖然辦公室租用的基本面將大受影響，讓空置的空間面積創新高，但最終辦公室市場仍將全面復元，主要是就業人數增加，和美國經濟聚焦在特定類型的專門工作在持續轉變。

該行估計辦公室空間需求減少，高達82％將跟周期性因素有關，包括部份辦公室工作永久性消失和共用辦公室空間趨勢崛起。另18％跟結構性因素有關，即永久性遠距工作，和部份時間要遠距工作的「混合型」模式等減少空間需求。

其評估歐美永久性居家工作占整體勞工比率，將從疫前的5％到6％區間，在疫後增加至10％到11％區間。至於混合型比率，將從疫前的32％到36％區間，增加至將近50％。

該行認為會有如此趨勢，主要是經濟已轉向智識型的專業服務型態所帶動。短期內這將對辦公室市場構成重大挑戰。

(工商 )