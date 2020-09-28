109年10月1至4日為中秋節連續假期，臺北市政府警察局預估中秋節前購物、送禮及出遊人車潮眾多，為維護中秋佳節臺北市交通順暢及行車秩序，警察局特規劃交通疏導勤務，於中秋節前(9月28日)在忠孝西路、中山北路口等100處重要路口崗位，要求各分局派員提前於16時30分到崗疏導，其餘路口則於17時到崗，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。

另於10月1至4日假期期間，針對轄內各觀光遊憩景點(如陽明山、木柵動物園、兒童新樂園、貓空纜車及中秋節開放烤肉區域-河濱公園…等)、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，亦增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致，給民眾一個舒適的用路環境。

超狂中秋節連續假期，北市交警細心叮嚀自律守序。(台北市交通警察大隊)

臺北市政府警察局呼籲中秋佳節(前)欲前往陽明山、木柵動物園、兒童新樂園及貓空纜車等觀光景點、中秋節慶祝活動或各百貨娛樂場所之市民朋友，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車；臺北市政府警察局並將針對臺北市易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊，另請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，務必遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。

(中時新聞網)