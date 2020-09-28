相傳訂婚宴上有項習俗，男方家庭再最後一道菜或是看見魚時需要離席，象徵替女方留餘（魚）地。而一位準新娘卻在訂婚宴結束，男方已離席之際，想找救兵幫忙搬重物，回頭一看卻發現整個會場只剩「她一人」，連自己的家人也丟包她，讓她忍不住大喊「我還沒嫁欸！」

一位準新娘20日在PTT笨板上發文表示，她形容自己是「被丟包的新娘」。她表示在訂婚宴前，雙方家庭說好男方見魚便離席，因此男方在當天便先離場，散場後原PO便到休息室收東西，期間服務生一直進來問問題，她請對方找總招待，服務生竟回覆找不到人。

而原PO收拾完東西準備離去時，走出休息室卻發現會場除了服務生外空無一人，她立刻打電話給媽媽，未料，媽媽卻在電話裡頭對著原PO爸爸說，「啊！你忘記載妳女兒了啦」；準新娘也接到嫂嫂的插播，嫂嫂劈頭就問，「你在哪？有搭上車吧？」，原PO解釋完，嫂嫂竟也對同車的原PO哥哥說，「啊！你忘記載你妹妹了啦」。所幸最後原PO的哥哥有回來載她，才結束這場鬧劇。

經歷訂婚宴接連被家人遺忘的笑話，也讓原PO忍不住大喊「我明明是訂婚，我還沒嫁欸！」文發出後，許多鄉民笑翻回應，「被遺忘的主角XDD」、「幸好還有服務生」、「恭喜XD吃喝開懷到忘了」、「可以看出家人想把妳嫁出去的決心」、「有夠邊緣的新娘XD」、「慘到不忍笑」、「這篇文章怎越看越透明」、「急著想丟包的意圖太明顯XD」。

(中時新聞網)