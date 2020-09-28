有「鑽石歌王」之稱的林沖，2011年罹患攝護腺癌3期，積極治療抗癌成功，不過8月底他突腹痛送醫，被診斷出長主動脈瘤，恐會有生命危險，所幸在住院快十天後，身體逐漸恢復。

87歲林沖以一首《鑽石鑽石亮晶晶》走紅，曾罹患攝護腺癌3期，積極治療後痊癒，還舉辦生涯第一場演唱會，據《三立新聞》報導，本來想推出福音專輯跟辦演唱會的他，卻在8月底突劇烈腹痛，緊急送醫後，「醫師就不讓我們走了」。

之後轉往大醫院檢查，發現他長了4.5公分的主動脈瘤，因為擔心破掉會有生命危現，所以留院觀察，還一度發病危通知，本來想動手術，但風險高，決定暫時不開，他休養快10天出院，現以清淡飲食為主。

其實，7月時林沖曾透露，近年為膝蓋退化所苦，不能爬高，連唱跳表演也只能暫停，後來透過紀寶如牽線，到台中接受身體調理，奇蹟好轉，讓他能重新唱跳，他還許願：「95歲我還要在小巨蛋開唱！」

(中時新聞網)