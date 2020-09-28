香港維權組織「民間人權陣線」向警方提出十一國慶遊行以聲援12位在大陸被捕的港人，不過遭警方反對；民陣並在今日提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會同日召開超過2小時聆訊後， 仍然裁定駁回有關上訴。

該起申請預計在10月1日當天舉行，由銅鑼灣起步遊行至中環遮打道與畢打街交界，警方以違反限聚令及預防暴力衝突發生為由拒絕。民陣的代表律師黃宇逸表示，警務處長無權以維持公共衛生為由反對遊行，並反問為何不能配戴口罩參與遊行，他還指出，警方有責任去協助遊行安全且和平的進行。

香港島總區警司張志偉則回應稱，警方重視民眾遊行集會權利，不過疫情情況不斷轉變，衛生專家同樣認為活動不適合舉行；他還提到，過去幾次遊行結束後，均發生暴力衝突事件，警方為了保障市民安全，有責任反對遊行進行。

此外，有消息指出，警方在十一當日將會調派超過6000警力執勤，包括軍裝及便裝人員及負責高位監視的人員等等。

(中時 )