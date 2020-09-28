電影全台巡迴放映，最終場與500學子劃下完美句點。（牽猴子提供）

國際名廚江振誠的紀錄電影《初心》上映僅1個月，全台票房勇破千萬大關，至今累計1010萬元，不僅穩坐2020紀錄片票房冠軍，更刷新影史紀錄，進入台灣10大華語紀錄片票房榜，堪稱今年最具影響力的紀錄電影，包場詢問更是一路排到年底。

江振誠這一個月以來，儘管腳傷未癒，仍親自走訪全台各縣市，把握每一場電影映後與3000位偏鄉孩童及餐飲科系學生面對面的機會，分享自己的人生經歷與故事，藉此激勵、鼓舞這群未來的台灣餐飲新星，引領孩子們勇敢築夢。

他表示：「跟學子們一起看《初心》是我最大的願望，看到大家滿足的笑容，心底都有說不出的感動，期望在孩子們心中種下初心的種子，教導他們保有身為料理人的尊嚴與堅持。」每場映後，江振誠也精心挑選餐飲書籍與限量電影簽名海報贈送給學生，場面熱鬧非凡。

《初心》導演Josiah（黃程瀚）也從新加坡捎來訊息，表示票房在台灣創下千萬，對獨立影片工作者來說非常振奮人心，肯定了這部片想要傳達的訊息，「江振誠主廚的故事充滿著希望，是一個需要被全世界，尤其在這期間，被大家聽見的故事」。

該片從9月開始展開環島巡迴放映，邀請超過3000位偏鄉孩童與餐飲科系學生觀賞，江振誠每一場映後都不缺席，首站從台中出發，走遍台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、新北，終於在上週末回到台北，最終場有超過500餐飲學子參與，場內氣氛沸騰，為巡迴劃下完美句點。

(中時 )