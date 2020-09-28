女星歐陽娜娜近日因將赴大陸「十一國慶」登央視演唱《我的祖國》，引起不小爭議。但今天還發生我蘇澳籍漁船「新凌波236」在釣魚台海域遭日本公務船衝撞。外交部長吳釗燮表示，後續會跟日方釐清相關事實、責任。對此，國民黨立委陳以信質疑，總統、外交部長、駐日代表謝長廷，捍衛釣魚台主權漁權，有這麼困難？

對於歐陽娜娜、張韶涵將登上陸國慶晚會，行政院長蘇貞昌先發聲認為不太適當「國人自有公評」，陸委會則嚴詞表示若違反兩岸人民關係條例，將調查懲處，可能開罰50萬元。

陳以信今28日在臉書發文表示，他今早在立法院外委會質詢時，要求吳釗燮提出嚴正交涉，竟遭到拒絕，台日關係協會秘書長郭仲熙還幫日方說話「日本認為我們漁船撞公務船」，他痛批，說這話真是胳膊向外彎。他並呼籲總統蔡英文、吳釗燮部長、謝長廷代表，「妳們也幫幫忙好嗎？只是要妳們捍衛我國釣魚台主權漁權，為什麼總是這麼困難？」。

國民黨發言人陳偉杰今晚也在臉書發文表示，我國漁民在釣魚台自家海域捕魚，結果被日本海上保安廳公務船衝撞警告，而政府說現在「台美關係」史上最好，就要我們吃瘦肉精美豬，說台日感情非常友好，日船就可以強行進入我國海域衝撞漁船？哪天會否直接把釣魚台送給日本政府當聖誕禮物呢？

陳偉杰也感嘆，為什麼面對爭取釣魚台主權，維護我國漁民作業權益，政府竟如此軟弱？有需要這般低聲下氣嗎？

(中時新聞網)