女星歐陽娜娜將在大陸「十一國慶」登上央視演唱《我的祖國》，消息自昨天傳出後就引發熱議，行政院長蘇貞昌昨被問到此事則表示，身為公眾人物，跑到對岸去唱不適當的歌「國人自有公評」。

對此，臉書粉專「鷹之眼」發文指出，歐陽娜娜跑去大陸唱「中國夢」，引來一堆台灣人的謾罵攻擊，甚至連70歲的行政院長蘇貞昌，都在那邊抨擊這位20出頭的小姑娘，「一瞬間我還以為她不叫歐陽娜娜，叫歐陽黃安。」

該粉專表示，先不管小英總統上任時曾說過「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉。」更不管民進黨拿黨旗當台灣國旗，跑去日本唱「我的天皇」有沒有傷害到台灣人情感；但大家一定要接受一個事實，我們所熱愛的寶島台灣，已經沒落下滑許久了，如果你是一個想進軍世界的人才，那大陸絕對是你不可能迴避掉的舞台。

歐陽娜娜只不過是一個追逐星夢的女孩，當台灣沒能力提供舞台給她時，那她去大陸的舞台，何錯之有？該粉專認為，現在已經不是2000年以前的台灣，我們早已不是傲視亞洲的綜藝文化輸出國。現在台灣就像是一個早已失去領地與財寶的落魄貴族，除了貴族範兒，其它什麼都沒有了。

(中時新聞網)