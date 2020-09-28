郭書瑤(左)、蔡佳宏出席影展活動。（公視提供）

郭書瑤28日出席以身心障礙者影片為主題的「無限影展」記者會，去年在《傻傻愛你，傻傻愛我》她與唐氏症演員蔡佳宏（Leo）對戲，她坦言：「他們（唐寶寶）其實會很貼心地來照顧人，而且有時還會比一般人更懂得珍惜、更有同理心、耐心和毅力。」笑說：「反而讓我反省，自己應該也要像他們一樣，面對所有人事物都要保持真誠的心。」

她更為活動作畫，解釋自己非常在意演戲要「走心」，雖然表演是在「演」，但感情要真才會動人，所以扣連這次的影展主題「心。旅行」畫了一顆愛心，感性說道：「心是很神奇的，它不一定用看的，不一定用聽的，但卻可以感受得到，我畫的這個心有點若隱若現，但如果用心感受就會知道。」

今年影展特別製作《傻傻愛你，傻傻愛我》「口述影像版電影」於活動期間放映，提供影迷一個在電影院「聽」電影的不同感受。郭書瑤表示，希望透過影展讓大家能更了解身心障礙者，「我覺得在看這些電影的同時，會有很多的訊息可以讓大家好好思考，不只是單純娛樂的概念，而是感受到更多不一樣的能量！」

第2屆無限影展聚焦視障、肢障、唐氏症與自閉症的故事，即日起開放網路免費索票，將從10月17日起至11月15日，於三創生活園區、喜樂時代影城南港店放映。

(中時 )